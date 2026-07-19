Las grandes empresas se vuelcan con el mundial con cierres anticipados y campañas

El Corte Inglés e Inditex cerrarán este domingo a las 20.00 horas todos los centros que tengan abiertos en España, una hora antes del inicio del encuentro, con el fin de facilitar que sus empleados puedan seguir el partido, según han confirmado a EFE fuentes de ambas compañías.

Carrefour también adelantará el cierre de sus establecimientos a las 20.30 horas. En el caso de las tiendas 24 horas, volverán a abrir el lunes entre las 6.00 y las 7.00 horas, mientras que las horas no trabajadas se compensarán dentro del cómputo anual, según CCOO.

Apple, IKEA, Leroy Merlin, Alcampo, Conforama, JYSK y MediaMarkt son otras de las compañías que han decidido adaptar sus horarios para facilitar que sus trabajadores puedan reunirse con familiares y amigos y seguir un encuentro en el que España aspira a conquistar su segundo título mundial, según ha informado la Confederación Independiente Sindical Fetico a través de un comunicado.

El sindicato ha valorado la disposición mostrada por estas empresas para adaptar su actividad comercial ante un acontecimiento de especial relevancia social y ha destacado su voluntad de atender una propuesta orientada al bienestar de las plantillas.

Las compañías de telecomunicaciones también han querido mostrar su apoyo a la selección. Movistar ha rebautizado el nombre de su red como "ConLaSeleccion", una iniciativa que ya puso en marcha durante los cuartos de final y que ahora ha extendido al partido decisivo.

Orange ha sustituido el identificador de su red por "#TodoUnEquipo", mientras que Vodafone ha optado por "APorLaSegunda". Las tres operadoras han precisado que el cambio es exclusivamente visual y no tiene ningún efecto sobre la cobertura, la velocidad o la calidad de los servicios de voz y datos.

La final también está teniendo un importante impacto en el ámbito digital. TikTok asegura en un comunicado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el "mayor fenómeno de contenido de la historia" de la plataforma, con "miles de millones" de visualizaciones y niveles "récord" de interacción.

Hasta el 16 de julio, la red social había registrado 465 millones de visualizaciones únicas de las retransmisiones en directo de las cadenas oficiales de la FIFA, 413 millones de visitas a los centros de información del torneo y 24.100 millones de visualizaciones del perfil @Fifaworldcup durante la competición.

Además, apunta que el hashtag #FIFAWorldCup ha superado los 11,5 millones de publicaciones, un incremento cercano al 1.400 % respecto al Mundial de 2022.

El impacto del torneo también se deja sentir en el plano económico. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los 17 jugadores españoles podrían tributar en conjunto cerca de seis millones de euros si España conquista este domingo el título mundial.

La casa de apuesta Sportium también ha dado sus datos y apunta que el 73,69 % de los españoles ven a su selección como campeona, frente al 18,36 % que creen que pierden. El resto abogan por un empate.

Por ejemplo, el Movistar Arena ha abierto sus puertas para desplegar una pantalla gigante, con un aforo para 15.000 espectadores, que ya está completo.

El mundo del motor también se suma a La Roja y la compañía Hyundai España ha reunido la afición en un espacio que llama "Hyundai Fan Par" para ver el partido.