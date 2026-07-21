Robbie Williams aclara que la sustancia blanca de su video viral era una menta

Williams, que actuó junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger durante la ceremonia de clausura del torneo, publicó un video en Instagram en el que abordó con humor el momento ocurrido durante una entrevista con la cadena alemana MagentaTV.

"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo", dijo el artista.

A continuación, el cantante mostró que llevaba otras dos mentas en la boca y explicó que el objeto que había caído durante la entrevista era una de ellas. Williams acompañó la publicación con el mensaje "Just woke up and feeling... Mint" ("Acabo de despertar y me siento... menta"), en un juego de palabras en inglés para referirse al incidente.

Las imágenes habían circulado ampliamente en redes sociales después de la entrevista, en la que se observa cómo un pequeño objeto blanco cae sobre el micrófono que sostenía Williams mientras hablaba.

El cantante recogió el objeto y continuó con la conversación, una escena que alimentó las especulaciones de algunos usuarios sobre su posible naturaleza.

La controversia cobró especial atención debido a que Williams ha hablado públicamente durante años sobre sus problemas pasados con el consumo de alcohol y drogas.

El artista, sin embargo, optó por responder a las especulaciones con humor y mostrar directamente las mentas que llevaba en la boca, en lugar de abordar las acusaciones de forma confrontativa.

La actuación de Williams formó parte de la ceremonia de clausura del Mundial, celebrada en el estadio MetLife de Nueva Jersey antes de la final entre España y Argentina.