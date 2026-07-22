La AFA niega que sus autoridades hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos

Frente a la ola de versiones circulantes en diversos medios de comunicación, la Asociación del Fútbol Argentino salió al cruce y emitió un pronunciamiento oficial para fijar postura sobre la supuesta implicación de sus dirigentes en una causa judicial en los Estados Unidos.

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La entidad madre del fútbol argentino buscó llevar claridad sobre la verdadera naturaleza del expediente en territorio norteamericano al señalar que “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”.

El foco en un tercero y el desmentido de incautaciones

En el texto, la AFA detalló el origen exacto del trámite legal y puntualizó que “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

De esta manera, el comunicado remarcó de forma tajante la invalidez de los reportes periodísticos previos al aseverar que “En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.

Asimismo, desde la institución subrayaron la ausencia de medidas punitivas o cautelares sobre sus principales autoridades, reafirmando que “El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

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#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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En el tramo final del pronunciamiento, la dirigencia expresó su malestar por el impacto mediático del caso, advirtiendo que “La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

Por último, la entidad concluyó con un pedido explícito de rigor técnico al oficio periodístico y el aviso de posibles consecuencias en el fuero legal: “La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos”.