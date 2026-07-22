Policía maneja “algunos nombres” de quienes habrían atacado la comisaría de Naranjito

Un grupo comando atacó durante la noche del martes el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El hecho dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos policías y un civil que trabajaba como “secretario” en la dependencia, además de la sede policial y varios vehículos completamente incendiados.

Por el hecho, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, acompañado de otras autoridades de la cúpula, encabezó una conferencia de prensa en la que reveló que las investigaciones de momento arrojan “algunos nombres” de los responsables.

“Tenemos reporte de algunos nombres que podrían integrar esta banda de delincuentes. Consideramos que sí estamos hablando de una organización criminal que ha dejado un mensaje al atacar una unidad policial que representa al Estado", precisó.

De igual manera, por cuestiones investigativas, limitó mayores informaciones y tampoco descartó la idea de que el ataque pudo haber sido cometido por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) u otro grupo.

Lea más: Cantidad de crímenes cometidos por el EPP en los últimos 20 años

Refuerzo de seguridad en la zona

Tras el hecho, Silguero confirmó que se reforzará la seguridad en toda la zona y las autoridades se mantienen convocadas “de manera permanente” en un puesto de mando unificado integrado por las unidades especializadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, sostuvo que las investigaciones se llevan adelante de manera coordinada con la Fiscalía y hasta el momento “se han recolectado elementos muy importantes” que facilitarían identificar al grupo “realmente bélico que atacó nuestro puesto”.

También mencionó que por cómo se dio el ataque, “evidentemente” hubo una organización, planificación y actos preparatorios, ya que como parte del hecho hubo tres ejecuciones y se robaron armas de la Policía.

“Nos constituimos aquí con toda la cúpula de la Policía. Estamos abocados a poder resolver; resolver significa identificar a los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia”, sentenció.

Lea más: Ataque en Canindeyú: senadores denuncian pactos con el crimen organizado y fracaso en seguridad

Atacantes habrían llegado a pie

Por su parte, el fiscal Óscar Paredes precisó que se investigará primeramente homicidio doloso y asociación criminal, aunque tampoco se puede descartar la comisión de otro tipo de hechos punibles.

Sobre las evidencias recolectadas dijo que ya fueron remitidas al departamento de Criminalística, mientras que sobre los testimonios recabados, de momento se puede establecer que los atacantes llegaron a pie al lugar; algunos con pasamontañas y otros a cara descubierta.

Además, habrían utilizado bombas molotov y también trapos dentro de los tanques de combustible de los vehículos para facilitar su incendio. Otro punto que reiteró es que los fiscales especializados Lorenzo Lezcano y Federico Delfino también forman parte de la investigación.

En coincidencia con lo declarado por el comandante de la Policía, el agente sostuvo que “ninguna hipótesis se puede descartar” ante la consulta si es que miembros del EPP serían los responsables.

Lea más: “Se salvó” de tres balazos y está fuera de peligro tras brutal ataque en Canindeyú