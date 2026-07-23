El Monterrey anuncia la contratación del belga Hugo Cuypers

“Éste un equipo increíble. Me entusiasma este proyecto por el grupo que ha formado, la ciudad es fantástica. Creo que la liga mexicana le vendrá bien a mi forma de jugar, sé que requiero de una adaptación que espero sea lo más pronta posible. Respecto a los goles, creo que esos serán producto del trabajo”, dijo el delantero en su presentación con los Rayados.

Cuypers es un artillero de 29 años que proviene del Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos, equipo con el que disputó 82 partidos.

En la primera mitad de la campaña 2026, el nacido en Lieja marcó 13 goles en 11 juegos.

El artillero arrancó su carrera en el Standard Lieja, conjunto con el que debutó en 2016, en el mismo año pasó al RFC Seraing, y un año después emigró al Ergotelis del fútbol griego.

En su andar también vistió la playera del Olympiacos, del Ajaccio, de Francia; la del Mechelen y el Gent de su país, antes de ser contratado por el Chicago Fire, equipo que le deseó suerte en esta nueva aentura.

"Estamos increíblemente agradecidos a Hugo por todo lo que ha brindado a este Club, tanto dentro como fuera de la cancha. Hugo es un profesional excepcional, alguien que ha dejado una huella duradera en nuestro grupo. Le deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo capítulo", afirmó Gregg Berhalter, entrenador del Chicago Fire FC.

Una despedida que agradeció Hugo Cuypers.

"Mi tiempo en Chicago siempre lo atesoraré. Esta ciudad se convirtió en un segundo hogar para mí y mi familia. Quiero agradecer al equipo, al cuerpo técnico, y especialmente a los aficionados por su apoyo incondicional. Espero animarlos desde lejos; deseo todo lo mejor a mis compañeros", les dedicó el delantero.

Los Rayados, que son dirigidos por el argentino Matías Almeyda, son uno de los equipos con las nóminas más caras de la liga mexicana.

Debutaron en el Apertura 2026 con triunfo de 3-2 sobre Santos Laguna, la semana pasada. En la segunda jornada visitarán al Necaxa el próximo domingo.