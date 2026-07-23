Luis Suárez, elegido mejor jugador de la jornada en la MLS por su doblete al Chicago Fire

La liga norteamericana destacó que Suárez "hizo una actuación clínica" que ayudó a mantener al Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, con 34 puntos, cinco menos que el Nashville.

El delantero dio la vuelta al marcador transformando un penalti en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte, después de que el Chicago Fire se adelantara tras una pifia del guardameta del conjunto de Miami.

Además, fue suyo el disparo que dio lugar al 3-2 definitivo, después de que el portero rival rechazase el tiro y el balón lo empujase a la red el canterano del Inter Miami, Preston Plambeck.

Suárez ya suma ocho goles en lo que va de MLS, situándose como el segundo máximo artillero del Inter Miami, por detrás de Lionel Messi, con doce tantos.

El doblete sirvió para que el uruguayo se redimiera de su ausencia en el Mundial. A sus 39 años, fue la primera vez en su carrera en que no fue convocado para el máximo torneo de selecciones.

Es la primera ocasión que Suárez es nombrado mejor jugador de la jornada este año, y la cuarta desde que llegó a la MLS en diciembre de 2023.