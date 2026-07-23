Presidente de Ecuador planea remodelar Estadio Atahualpa con el equipo del nuevo Bernabéu

"Ya tenemos un preacuerdo con una candidata a la alcaldía de Quito sobre hacer el nuevo estadio Atahualpa, con la misma gente que construyó el Bernabéu", dijo Noboa durante una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

El mandatario ecuatoriano aseveró que el plan será "hacerlo un estadio para 60.000 personas y eso pues, es un acuerdo que ya tenemos".

El nuevo diseño del Bernabéu estuvo a cargo de un consorcio internacional conformado por el estudio alemán GMP Arquitectos junto con los estudios españoles L35 Arquitectos y Ribas & Ribas Arquitectos, mientras que la constructora española FCC se ocupó de la obra.

El Santiago Bernabéu fue reconstruido entre 2019 y 2024 por el estudio de arquitectura GMP Architekten, junto a L35 Arquitectos y Ribas & Ribas, y construido por la empresa FCC Construcción.

El Atahualpa, inaugurado en 1951, cuenta actualmente con una capacidad de 35.258 espectadores y ha sido tradicionalmente la casa de la selección ecuatoriana, hasta que en los últimos años dejó de usarlo por las malas condiciones de mantenimento y la ausencia de reformas durante décadas.

El escenario se convirtió en el fortín de la selección de Ecuador, de manera especial para las clasificaciones a los Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014 y su último partido por eliminatorias lo disputó en octubre de 2017.

Si bien, en ese estadio se disputan partidos del fútbol profesional ecuatoriano, las autoridades de control han recomendado su urgente remodelación, que podría concretarse tras el anuncio de Noboa.