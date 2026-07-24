3-0. México pavimenta camino hacia Los Ángeles 2028 con goleada a Antigua y Barbuda

Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval convirtieron los goles del Tri juvenil, que no tuvo complicaciones para imponer su mejor control.

Camberos inclinó la balanza en el minuto 12 a través de un penalti.

Con apariciones por las bandas y pases profundos desde el fondo, los mexicanos mantuvieron la presión, hasta que en el 22 el mismo Camberos apareció por el corredor de la izquierda y sirvió a Valenzuela para ampliar la ventaja (2-0).

México dejó ir dos posibilidades de ampliar la ventaja con un golpe al poste de Cristian Inda y un remate por fuera de Sandoval, quien en el segundo minuto añadido del primer tiempo fijó el 3-0 con un remate de pierna zurda.

En la segunda parte, los caribeños adelantaron sus líneas y dividieron el control del balón al tiempo que México bajaba el ritmo.

Luis Gómez falló con todo a favor en el área, en el minuto 63, y Diego Ramírez estrelló una pelota en el poste, en el 86, en otros dos desatinos de México que, pese a dominar, careció de contundencia ante un oponente sin capacidad de respuesta.

En el minuto 91, Antigua y Barbuda estuvo cerca de descontar. Sedique Adams remató de zurda desde atrás y el guardameta de México, Sebastián Liceaga, se estrenó con una gran atajada que mantuvo invicta su meta.

Horas antes, Costa Rica derrotó por 0-1 a Guatemala con un gol de Keyner Hernández.

En la segunda jornada del grupo B, el próximo lunes, México se enfrentará con Costa Rica y Antigua y Barbuda con Guatemala.

Además de dar una plaza en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, el torneo entregará a los semifinalistas pases en la Copa Mundial de 2027 y otros cuatro cupos en los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima.

3. México: Sebastián Liceaga; Cristóbal Alfaro, Yohan Orozco, Carlos Hernández, Juan Echilvestre (Luis Carmona, m.64); Henrique Simeone (Juan Sigala, m.64), Santiago Sandoval (Diego Reyes, m.74), Cristian Inda (Diego Covarrubias, m.74); Luis Gómez, Francisco Valenzuela (Diego Ramírez, m.64) y Hugo Camberos.

0. Antigua y Barbuda: Tegan Gumbs; Ivan Grant (Brenden Skilling, m.82), Dajari Bartlhey, Seth Layne, Jordan Francis (Jevaughn Jarvis, m.46); Sedique Adams, Vaughn Jackson (Jermarion Edwards, m.64), Obediah Browne; Brandon Satchell (Conroy Browne, m.70), Marco Michael (Zidaan Williams, m.82) y Blake Philogene-Bidace.

Goles: 1-0, m.13: Hugo Camberos. 2-0, m.22: Francisco Valenzuela. 3-0, m.45+2: Santiago Sandoval.

Árbitro: Jorge Leira, de Panamá. Amonestó a Cristóbal Alfaro; Ivan Grant, Vaugh Jackson, Sedique Adams, Jevaughn Jarvis y Seth Layne.

Incidencias. Partido de la primera jornada del Grupo B de Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.