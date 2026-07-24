Liga de Quito da la bienvenida al argentino Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador

"¡Bienvenido, profe Gustavo Álvarez, al club universitario más ganador del continente!", publicó Liga de Quito en X con una fotografía de Álvarez rodeado de los trofeos internacionales que ganó el club ecuatoriano: la Copa Libertadores (2008), los trofeos 2009 y 2023 de la Copa Sudamericana y los de 2009 y 2010 de la Recopa Sudamericana.

Álvarez reemplazará al brasileño Tiago Nunes, que dejó al equipo el 16 de junio por los malos resultados en la actual temporada de la Liga Pro, tras clasificarlo a octavos de final de la Copa Libertadores y los octavos de final de la Copa Ecuador.

El Rey de Copas de Ecuador ocupa el sexto puesto de la clasificación con 28 puntos, fruto de 8 triunfos, 5 empates y 8 derrotas.

Álvarez, de 53 años, dirigió hasta el 22 de junio de este año al San Lorenzo, durante 13 partidos con tres triunfos, ocho empates y dos derrotas.

El nuevo entrenador de Liga comenzó su carrera como técnico en el año 2016 con el Temperley, al año siguiente dirigió a Aldosivi, en 2019 al también club argentino Patronato; entre 2021 y 2022 condujo a los cuadros peruanos Sport Boys y Atlético Grau; entre 2023 y 2025 a los chilenos Huachipato y Universidad de Chile.