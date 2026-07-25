El Atlético refuerza su ataque con el fichaje de Kang in Lee hasta 2031

El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado. El primero ha firmado hasta 2030. El segundo, hasta 2031.

A la vez, mientras negocia la posible permanencia del argentino Nico González, una vez finalizado su año de cesión desde el Juventus, y no haya ejecutado la opción de compra de 32 millones de euros (el club rojiblanco quiere rebajarla ostensiblemente), hay dos bajas respecto a la pasada campaña: el delantero y máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City, y el defensa central Clement Lenglet, al Benfica.

A las 10:00 horas (CET) de este sábado, el club rojiblanco anunció su llegada: “El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang In Lee, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031”.

“Talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo”, resaltó el Atlético en un comunicado.

Natural de Incheon, en Corea del Sur, llegó a las categorías inferiores del Valencia con 10 años de edad, fue superando etapas y divisiones y el 30 de octubre de 2018 debutó con el primer equipo.

Ahí jugó hasta 2021, con un total de 62 partidos, antes de fichar por el Mallorca, donde se relanzó a las órdenes del mexicano Javier Aguirre, con 73 encuentros en dos temporadas, con siete goles y doce asistencias, hasta su fichaje por el PSG en verano de 2023 a cambio de 22 millones de euros.

Autor de 16 tantos y 16 pases decisivos en 124 duelos en París, 69 de ellos de inicio, e internacional en 50 ocasiones con Corea del Sur, ahora llega al Atlético, con el que de incorporará a la pretemporada tras su participación en el Mundial 2026, en el que su selección fue eliminada en la primera fase.