Olimpia celebra 124 años de historia con homenaje a Éver Almeida y la mira puesta en el Clausura

La celebración comenzó anoche con la tradicional cena de gala, en la que se rindió homenaje a varias figuras de la institución, entre ellas al histórico arquero y referente franjeado Éver Hugo Almeida.

Lea más: Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

El Decano llega a esta nueva conmemoración con el distintivo de campeón del Apertura en su camiseta y a las puertas de un nuevo reto deportivo. Mañana hará su estreno en el torneo Clausura cuando reciba a Libertad en el clásico blanco y negro, bajo la conducción técnica del argentino Carlos “Vitamina” Sánchez.

Fundado el 25 de julio de 1902, por iniciativa del neerlandés William Paats, considerado el impulsor del fútbol paraguayo, Olimpia se consolidó como la institución más laureada del país.

Su palmarés incluye 48 títulos de liga, además de ser el único club paraguayo en conquistar tres Copas Libertadores (1979, 1990 y 2002), dos Recopas Sudamericanas (1991 y 2003), una Supercopa Sudamericana (1990) y una Copa Interamericana (1980).

A lo largo de más de un siglo de existencia, el Franjeado construyó una identidad marcada por dirigentes, entrenadores y futbolistas que dejaron una huella imborrable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre ellos sobresale Osvaldo Domínguez Dibb, el presidente más exitoso de la historia del club y creador de la emblemática frase: “La gloria no tiene precio”.

En el banco de suplentes, Luis Alberto Cubilla condujo las campañas más gloriosas, mientras que jugadores como Éver Hugo Almeida, Raúl Vicente Amarilla, Gabriel González, Adriano Samaniego, Mauro Caballero, Miguel Ángel Benítez y Roque Santa Cruz forman parte del selecto grupo de ídolos de la institución.

Más allá de los objetivos deportivos, la directiva encabezada por Rodrigo Nogués continúa impulsando uno de los proyectos más ambiciosos de la historia reciente del club: la construcción del nuevo estadio de Para Uno.

La iniciativa contempla una inversión superior a US$ 80 millones y busca posicionar al escenario franjeado como una de las sedes de la candidatura para albergar partidos del Mundial 2030.

Con 124 años de vida, Olimpia celebra un nuevo aniversario respaldado por su rica historia y con la mirada puesta en seguir escribiendo nuevas páginas de gloria.