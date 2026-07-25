El Barcelona lamenta el fallecimiento de un trabajador en las obras del nuevo Camp Nou

Mediante un comunicado, el club azulgrana ha expresado su "más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros".

Además, señala que el presidente del club catalán, Joan Laporta, quiere transmitir personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad.

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023 y en ellas han intervenido miles de trabajadores, que recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran, entre otros, en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Según informaron los Mossos, el operario, de 54 años, habría muerto debido a un golpe mientras hacía trabajos en las obras del Camp Nou. Tras recibir el aviso de este accidente laboral, varias dotaciones de los Mossos, de la Unidad de Investigación, y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se dirigieron al lugar, aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida al operario.