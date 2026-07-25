25 de julio de 2026 a la - 07:35
Kang-in Lee llevará el ‘7’ de Griezmann
Madrid, 25 jul (EFE).- El extremo Kang-in Lee, último fichaje del Atlético de Madrid, lucirá el número 7 que ha dejado libre Antoine Griezmann, el máximo goleador de la historia del club con 212 tantos y ahora en el Orlando City, según reveló la entidad tras el anuncio de la incorporación del surcoreano.
Con ese dorsal tan emblemático, que representa el relevo de un líder indudable por otro futbolista que está llamado a serlo dentro de las expectativas del club, la camiseta de Kang-in Lee ya está a la venta en las tiendas oficiales del Atlético de Madrid.