Marc Aguado: El modelo de continuidad del club con Anselmi nos viene bien a los jugadores

El jugador aragonés, que cumplirá su tercera temporada en la entidad, destacó del nuevo técnico que le ha “sorprendido” la labor “personal” de Anselmi y de su cuerpo técnico.

“A nivel de juego es bastante similar en muchas cosas. Estamos tratando de asimilar los conceptos que quiere cambiar”, indicó en rueda de prensa el centrocampista.

Aguado restó importancia al empate del Elche ante el Johor de Malasia (0-0) y aseguró que, para él, en pretemporada los marcadores de los partidos son “una anécdota”.

“Lo importante es que el equipo acumule carga de trabajo, que cojamos los conceptos del nuevo entrenador y, sobre todo, que no perdamos la familia que tenemos dentro del vestuario, que creo que nos va a dar muchas alegrías”, argumentó.

El jugador maño elogió el papel que están desarrollando durante la pretemporada varios de los canteranos. “Nos pueden ayudar muchísimo y espero que puedan ser uno más durante la temporada”, dijo.

Aguado se mostró feliz por la reciente renovación de Josan Ferrández, que, tras varios meses de negociaciones, seguirá finalmente una temporada más en el Elche.

“Josan es una persona muy querida por el vestuario. Es un orgullo para mí y para mis compañeros que podamos disfrutar de él una temporada más”, comentó el futbolista, que no se mostró preocupado por la ausencia, hasta el momento, de refuerzos en la plantilla.

“Sabemos que el club está haciendo su trabajo. Confiamos a muerte. Estamos súper centrados en darlo todo y esperando que llegue gente”, finalizó.