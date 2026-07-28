El Sporting español cierra el regreso del uruguayo Ferrari en cesión con opción de compra

El futbolista uruguayo, nacido el 3 de enero de 2003 y formado en el Defensor Sporting de Uruguay, fichó por el Villarreal en 2023 a cambio de 2,5 millones de euros, club en el que compitió con el filial y sumó experiencia en la Segunda División española.

Ferrari pasó posteriormente cedido al Sint-Truiden belga, conjunto que adquirió su ficha en propiedad en el verano de 2025 por 2,5 millones de euros.

El delantero ya jugó cedido en el Sporting -también de LaLiga Hypermotion (Segunda)- el pasado curso desde el mes de enero, periodo en el que disputó siete partidos y anotó dos dianas, si bien sufrió una fractura de peroné en la acción en la que marcó su segundo gol como rojiblanco que le dejó sin competir los últimos dos meses y medio de liga.

El técnico argentino Nicolás Larcamón suma con esta operación una referencia más para su ataque, en el que es el séptimo refuerzo oficial del verano.

El jugador se incorporó este martes a la dinámica de entrenamientos del conjunto asturiano, aunque comenzó su trabajo al margen del grupo principal, ejercitándose en el gimnasio.