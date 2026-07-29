Andrés Cubas y Robert Morales estarán presentes en el “All-Star Game” entre figuras de la MLS la Liga MX

El talento guaraní vuelve a trascender fronteras y se roba los EntityManager de la gran vitrina del fútbol norteamericano. Según reportó Canadian Soccer Daily, el mediocampista Andrés Cubas se integró en la madrugada de ayer al plantel estelar de la MLS para disputar el esperado cruce ante lo más selecto de la Liga MX.

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La llegada del volante de la Albirroja no pasó desapercibida para sus propios compañeros, entre ellos una leyenda viviente del fútbol mundial: el alemán Thomas Müller. El campeón del mundo con la selección teutona en Brasil 2014, compañero de Cubas en los Vancouver Whitecaps, se deshizo en elogios hacia el despliegue del paraguayo:

“Me alegra que esté aquí. Nos gana muchísimos balones y creo que a nadie en la liga que tenga que jugar contra él le gusta realmente la experiencia, y no porque vaya muy duro al choque, sino porque es buenísimo robando balones, con esos pasos cortos e incómodos, y sabe exactamente cómo meter la pierna. Así que me alegra que esté aquí y creo que cualquiera de nuestros jugadores estará feliz de que esté en nuestro equipo; es como una especie de guardaespalda", valoró el exjugador del Bayern Múnich.

#VWFC’s Thomas Müller talking about all the tough tackling, ball stealing, and “ugly small steps,” that #MLSAllStar and club teammate Andres Cubas brings defensively. pic.twitter.com/brOc9dKcQL — Har Journalist (@HarJournalist) July 28, 2026

Por su parte, el propio Cubas se mostró entusiasmado por este reconocimiento y asumió con total naturalidad la descripción realizada por su colega teutón: “Sí, es así como juego. Defensa, entradas, intensidad; como siempre”, señaló antes de referirse a lo que significa compartir vestuario con figuras de distintas latitudes: “Creo que va a ser divertido. Siempre es bueno compartir con buenos jugadores. Creo que este momento es para conocernos y disfrutar. Creo que va a ser una gran experiencia”.

I asked Andrés Cubas how different it is to play alongside teammates he’s not used to playing with during the MLS All-Star experience.



He also shared that the player he’s most looking forward to playing alongside is Heung-Min Son.#VWFC | #MLS | #MLSAllStar pic.twitter.com/IsLeKk4EO7 — Caleb Pongratz (@CalebPongratz10) July 28, 2026

Pero la cuota paraguaya no se limita al bando norteamericano. En la vereda de enfrente, el también compatriota Robert Morales se entrena a la par del combinado del fútbol mexicano. El delantero se ganó un lugar de privilegio en la Liga MX gracias a su alto rendimiento en las filas de los Pumas UNAM, con el que anotó en la reciente temporada 9 goles en el torneo Clausura de la Liga MX club con el que alcanzó la última definición del certamen, perdiendo en la final ante Cruz Azul.

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Detalles del partidazo

El encuentro que medirá a las máximas figuras de ambas ligas se disputará esta noche a partir de las 21:00 (hora paraguaya) en el imponente estadio Bank of America, situado en Charlotte, Carolina del Norte. Este atractivo enfrentamiento marcará el tercer choque consecutivo entre ambos torneos y el quinto en el historial general desde aquel estreno oficial en 2021.