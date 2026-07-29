Orlando Gill brilla y el “Ciclón” de Boedo ya responden al interés de otros clubes

La actuación de Orlando Gill bajo los tres palos de San Lorenzo de Almagro sigue dando que hablar. El guardameta paraguayo ratificó el gran nivel exhibido en la Copa del Mundo y fue clave con una salvada impresionante en el triunfo ante Gimnasia de Mendoza por la segunda ronda del torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, consolidándose como uno de los pilares.

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Su jerarquía no pasa desapercibida en el mercado de pases, y las consultas por su ficha comenzaron a multiplicarse. Ante este escenario, el presidente de la institución, Marcelo Culotta, se refirió al futuro del arquero y llevó tranquilidad a los hinchas de Boedo:

"SABEMOS QUE ES PRETENDIDO POR VARIOS CLUBES, OFICIALMENTE NO LLEGÓ NADA", Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo, afirmó que Orlando Gill seguirá atajando por el momento en el Ciclón. pic.twitter.com/UHF7GR477m — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

“Bueno, el arquero ya sabemos que es pretendido por muchos clubes. Oficialmente no llegó nada, eso es lo que te puedo decir en este momento”, expresó el máximo dirigente, quien aclaró que por ahora solo se trata de charlas informales: “Sí, son sondeos. Pero nada más que eso, de parte del representante no llegó nada al club oficialmente. Así que, por ahora, Gil sigue atajando acá”.

La palabra de Néstor “Pipo” Gorosito

En la misma sintonía se mostró el entrenador del Ciclón, Néstor Gorosito, quien destacó la enorme atajada que protagonizó el paraguayo durante el encuentro y reconoció su intención de que siga en el club: “Todavía está con nosotros y Dios quiera que siga con nosotros. Todavía no hay nada concreto. Hoy sacó una pelota de gol impresionante”, manifestó el DT.

"TODAVÍA NO HAY NADA CONCRETO." Pipo Gorosito expresó su deseo sobre seguir contando con Orlando Gill en el arco de San Lorenzo.



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Asimismo, el “Pipo” valoró el nivel general del plantel en esa zona de la cancha: “La verdad que estamos muy contentos. Tenemos dos muchachos también ahí, Facundo Altamirano y José Devecchi, que también están trabajando bien. Y ahí veremos cuando se concreten las cosas, veremos qué es lo que sucede”.