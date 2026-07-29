Palmeiras y Flamengo deben ahuyentar fantasmas tras tropiezos en el Brasileirão

Adiós a un largo invicto en casa

El Palmeiras apuesta ante el Vitória (13º) por el regreso del delantero José Manuel “Flaco” López tras haber jugado el Mundial 2026 con la subcampeona selección de Argentina.

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El domingo pasado, dos errores grotescos del portero Carlos Miguel derivaron en la caída 2-1 del Verdão ante el Atlético Mineiro, primera derrota palmeirense en casa en liga desde hace más de un año.

El equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira encadenó 14 partidos ligueros como local sin perder. El error “forma parte del fútbol”, dijo Ferreira. “Tenemos que ser más contundentes, con más riesgo y creatividad. En mi opinión, fue un partido positivo de nuestra parte, pero en el resultado y los goles nuestro adversario fue más eficaz”, analizó el técnico.

La temporada pasada, el Palmeiras parecía caminar firme hacia el título, pero acabó desmoronándose en el tramo final, lo que aprovechó el Flamengo para ganar el campeonato.

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La última derrota previa de los paulistas en casa había sido en mayo de 2025 precisamente contra el Fla 2-0. Además de la reaparición de “Flaco” López, regresan cuatro jugadores que cumplieron suspensión el fin de semana: el central argentino naturalizado uruguayo Alexander Barboza, el lateral Khellven, el extremo Allan y el atacante paraguayo Ramón Sosa.

Agresividad

Los daños para el Palmeiras de la derrota contra Atlético Mineiro no fueron mayores porque el Flamengo, a seis puntos de distancia con un partido menos, no pudo pasar del empate 1-1 con el São Paulo.

El resultado desagradó al técnico rubro-negro, el portugués Leonardo Jardim, que pidió más intensidad a sus futbolistas. “Cuando llegué al vestuario en el descanso, escribí en la pizarra: agresividad. Agresividad con la pelota. Circulábamos con el balón, pero necesitábamos agresividad para conducirlo hacia adelante, crear desequilibrios y después liberar a los jugadores”, comentó Jardim.

Su rival de este miércoles, Inter (16º), llega en serios problemas, al borde de la zona de descenso.

Con las bajas del internacional Lucas Paquetá, Luiz Araújo y el ecuatoriano Gonzalo Plata, el Flamengo recupera al extremo colombiano Jorge Carrascal, ausente el domingo pasado por sanción.

En el Inter, la gran novedad estará en el banquillo, con el regreso del uruguayo Paulo Pezzolano. El técnico no pudo estar presente el sábado en la derrota del Inter contra el Athletico Paranaense (2-0) , al acudir al funeral de su madre.

La jornada tiene cuatro partidos aplazados por la disputa de la vuelta de la repesca de la Copa Sudamericana, en la que Gremio de Porto Alegre, Santos, Bragantino y Vasco da Gama son los embajadores del fútbol brasileño esta semana.

Partidos de este miércoles: 19:30 (de Paraguay): Inter-Flamengo y Mirassol-Remo. 21:30: Vitoria-Palmeiras y Fluminense-Bahía.