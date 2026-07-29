UEFA: "La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse"

"Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan", señaló en un comunicado.

En él indicó que "sin embargo, tras haber mantenido conversaciones con numerosas partes interesadas del mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA".

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados", añadió.

La reacción de la UEFA se produjo después de conocer que la FIFA ha dado un plazo de 53 días para que las 211 federaciones que la forman acepten los 53 millones de dólares que otorgará a cada una si acepten la nueva propuesta respecto a la comercialización de la Copa del Mundo, según publicó el diario británico The Times.

El periódico reseñó que si las federaciones aceptan el montante de la operación recibirán en total 10.000 millones de dólares, mientras que si lo rechazan, este será de 2.700 millones, es decir, casi un 75 % menos.

La UEFA fue el primer organismo que cuestionó la idea de la FIFA, desvelada en prensa antes de que la propia FIFA la hiciera pública en la tarde del martes, con un duro comunicado en el que aseguró que "esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar".

El organismo que preside el esloveno Alexander Ceferin, que es vicepresidente de la FIFA y miembro del Consejo que debe aprobar la medida, advirtió que se "toma muy en serio" la iniciativa comercial de la FIFA.

"Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", advirtió.

La UEFA remitió a este comunicado al ser preguntada por la convocatoria urgente de una reunión de sus 55 federaciones para abordar la situación, según informaciones de prensa.

A las críticas de la UEFA se sumaron otras confederaciones como la asiática (AFC) y la CONCACAF, cuyos presidentes, el jeque de Baréin Salman Bin Ebrahim Al Khalifa y el canadiense Victor Montigliani, respectivamente, son vicepresidentes de la FIFA y también miembros del Consejo de la FIFA que debe votar.

La primera reprochó a la FIFA que iniciativas de la "magnitud y trascendencia" como crear una filial para comercializar sus eventos "deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial".

"Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que un proyecto de este nivel de detalle haya sido elaborado y hecho público antes de que se haya llevado a cabo cualquier debate con los órganos de gobierno y las partes interesadas correspondientes", afirmó la segunda.