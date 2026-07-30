Hernán Crespo busca conquistar México con el Atlas

De 51 años, el exdelantero argentino Hernán Crespo es la gran baza en la nueva era del Atlas que comenzó en julio con la administración de su nuevo propietario: Grupo PRODI, una empresa de construcción e infraestructura.

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El empresario José Miguel Bejos encabezó la compra del club al antiguo propietario, Grupo Orlegi, que debía desprenderse del Atlas por ser también propietario del Santos Laguna en medio de una política mexicana de terminar con la multipropiedad en el fútbol.

La reestructuración del club comenzó con la incorporación previa de Andoni Zubizarreta como director deportivo. El exportero español concretó el fichaje del entrenador, cuyo nombre resuena con el del conquistador de México, Hernán Cortés.

“Incorporamos a nuestra familia a un entrenador acostumbrado a ganar, desarrollar equipos con carácter y competir por objetivos importantes”, anunció el club, fundado en 1916 y tres veces campeón de liga en México.

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El debut de Crespo será este sábado cuando el Atlas reciba en el estadio Jalisco, en Guadalajara, al Monterrey por la tercera fecha del Apertura 2026. En este partido Crespo se reencontrará con Matías Almeyda, entrenador de los Rayados. Ambos fueron compañeros en River Plate cuando comenzaron sus carreras como futbolistas y luego compartieron en la selección argentina.

Protagonista e intenso

Crespo recibió al Atlas peleando por el liderato con seis puntos en el naciente Apertura 2026. Su llegada a México ha causado gran expectativa por haber ganado la Copa Sudamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf con dos equipos que compitieron ante clubes de mayor poderío en ambos torneos.

Hernán estuvo un año al frente de Defensa y Justicia de Argentina, y lo hizo campeón de la Copa Sudamericana en 2020 por primera y única vez.

También pasó un año al mando del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos y lo coronó en la Champions League de la AFC 2023-2024. Esos son los dos éxitos más representativos en su carrera como entrenador, que inició en 2015 con el Modena de la segunda división italiana.

Banfield, Sao Paulo y Al-Duhail completan, hasta ahora, la trayectoria del entrenador argentino, reconocido por tener equipos dinámicos, veloces y capaces de recuperar la pelota con rapidez. Crespo ha declarado que por ser argentino prefiere el fútbol ofensivo, pero está consciente de la importancia del equilibrio. Su desafío más grande es “lograr un equipo protagonista e intenso, sea en la liga que sea”.

Discípulo y maestro

Como delantero, Crespo jugó en Europa para clubes como Parma, Milán, Inter y Chelsea; también disputó tres mundiales (1998, 2002, 2006) con la selección argentina. Fue dirigido por tres entrenadores que lo influenciaron como estratega: Carlo Ancelotti, José Mourinho y Marcelo Bielsa. Del italiano tomó el trato humano y la cercanía con el jugador.

Del portugués admira la metodología de trabajo. Y del argentino, con quien tuvo una mala relación en la Albiceleste, reconoce la capacidad para mejorar al jugador a nivel individual.

Campeón de goleo en Argentina e Italia, Valdanito es conocido por potenciar definidores. En Defensa y Justicia pulió al argentino Braian Romero (actualmente en Olimpia) y lo hizo máximo goleador en la Copa Sudamericana. “Yo a Defensa llegué como extremo por izquierda. En un amistoso, Crespo paró la práctica, me llamó a un costado y me dijo que jugara de 9”, recuerda Romero.

Después, al marroquí Soufiane Rahimi lo llevó a ser el máximo anotador de la Liga de Campeones de la AFC. “Soufiane Rahimi es el mejor, puede jugar en cualquier posición”, comentó Crespo. “Si lo pusiéramos de portero, no desentonaría”.

En el Atlas, Crespo tendrá a Ryan Mmaee, centrodelantero belga recién fichado.

Otros refuerzos contratados por la nueva dirigencia atlista son el lateral derecho mexicano Jorge Sánchez -mundialista en 2022 y 2026-, el lateral izquierdo argentino Milton Valenzuela, el mediocampista portugués Luis Esteves y el extremo caboverdiano Luis de Barros “Duk”.