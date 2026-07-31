La plantilla del Rayo se pronuncia tras la polémica: “Esto se podría haber evitado”

“La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio”, reza la nota emitida por Óscar Valentín, capitán del equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Las denuncias por el estado del campo, según los jugadores, “no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y del Rayo Vallecano” y, por tanto, ahora se encuentran “con las consecuencias”.

“Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse, porque esto no ocurrió de un día para otro”, denuncian los jugadores.

Además, reclaman “estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo” y piden “respeto” para el club y su afición “por ser una institución con más de 100 años de historia”.

El Gobierno regional de Madrid suspendió de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo del torneo liguero.

El jueves, por segundo día consecutivo, los técnicos enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al recinto para iniciar las obras de urgencia previstas, al encontrarse nuevamente con las puertas cerradas.

Un nuevo desencuentro prolonga un conflicto que amenaza con retrasar el inicio de las obras y mantiene sin resolver el estadio en el que el Rayo disputará sus primeros partidos como local, una vez confirmado que no podrá hacerlo en Vallecas.

Su inauguración oficial tuvo lugar el 5 de junio de 1976. Al día siguiente, el Rayo Vallecano disputó allí su primer partido frente al Real Valladolid, con victoria local. Esa misma temporada el club lograría su primer ascenso a Primera División.

El recinto es propiedad de la Comunidad de Madrid (Gobierno regional) desde 1985. Hasta ese año perteneció al Estado español a través del Consejo Superior de Deportes (máximo organismo deportivo en el país), momento en el que fue transferido al Ejecutivo autonómico. Desde entonces, el Rayo Vallecano juega allí mediante acuerdos de cesión que se van renovando periódicamente.

El estado y mantenimiento de las instalaciones ha reabierto el debate sobre su futuro. La directiva del club, encabezada por su presidente Raúl Martín Presa, ha insistido en la necesidad de un nuevo estadio.

En 2024, el Gobierno regional planteó públicamente la posibilidad de trasladar el estadio fuera de Vallecas, lo que provocó una fuerte movilización de peñas, afición y colectivos del barrio bajo el lema ‘El Rayo no se mueve’. Dos años después, se apuntó a una reforma integral sin traslado.

El estadio tiene un aforo de 14.708 espectadores sentados y su rasgo arquitectónico más característico es que sólo cuenta con tres gradas: dos tribunas laterales y una grada de menor altura situada detrás de uno de los fondos.