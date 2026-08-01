Yan Diomande no acudirá a la concentración del Leipzig en Austria

La prensa alemana considera todos estos hechos como los indicios que señalan que su salida del conjunto que dirige el argentino Martín Demichelis es inminente.

"Si no juega es que se va" era la frase que se repetía en el pequeño grupo de periodistas que cubría el amistoso entre el equipo del este de Alemnia y el Verl, que era más bien un partido de entrenamiento.

No obstante, la explicación oficial del club es que Diomande no estaba disponible para el extécnico del River Plate argentino, del Monterrey mexicano y del Mallorca español era por enfermedad, aunque no hubo más detalles.

"Ya sé que se trata de un gran tema, pero Yan está de verdad enfermo", aseguró a la cadena Sky Martín Demichelis.

Esa misma razón ha sido alegada por Diomande, según medios alemanes, entre ellos Sky, para no viajar con el equipo esta tarde a la concentración de pretemporada en Austria.

Pese a que el club aún no ha dado a conocer la lista definitiva de la concentración, sí ha confirmado a medios alemanes que el jugador no viajará.

La marcha de Diomande es un secreto a voces desde hace días, mientras los clubes avanzaban supuestamente en la negociación de las modalidades del traspaso.

Según informaciones de prensa, el Leipzig rechazó una primera oferta de 100 millones de euros, ante lo que el equipo blanco habría presentado una oferta mejorada estimada entre 155 y 120 millones de euros.

El canal Sky, sin embargo, asegura que la última oferta del Madrid no llega a los 120 millones que pide el Leipzig y que el equipo alemán hasta ahora no reaccionado a la misma.

El plan del Leipzig era que si no se cerraba el traspaso Diomande viajara con el equipo a Austria, pero ahora la enfermedad alegada evita eso y en los próximos días los dos clubes pueden trabajar en busca de un acuerdo.

Otra variante que analizan algunos medios es que se incluya en el acuerdo la cesión de algún jugador del Madrid al Leipzig y se ha citado el nombre del argentino Franco Mastantuono, aunque esto se considera menos probable debido a que se trata de jugadores de características diferentes.

Lo único que habla a favor de la opción Mastantuono es que este jugador tiene un pasado común en River Plate con Demichelis y que probablemente al preparador argentino le gustaría volver a tenerlo bajo sus órdenes.