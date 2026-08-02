Cortés: "Mi etapa en el filial ya ha pasado; quiero quedarme en el primer equipo"

"Mi deseo es quedarme en el primer equipo. La etapa en el filial ya la he pasado y lo que me gustaría es ganarme un sitio con Flick. No he hablado con él, pero siento su confianza", ha afirmado el central, de 21 años, tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmimghan.

El zaguero aragonés, con contrato en vigor hasta 2028, ha apuntado que acatará y respetará lo que decida el club sobre su futuro, "porque será lo que mejor me convenga", pero ha insistido que quiere quedarse en el Barça: "Ese es mi deseo desde pequeño".

Preguntado por sus referentes en su posición, el canterano ha citado a centrales como Carles Puyol, Gerard Piqué e Iñigo Martínez, y se ha reivindicado como un defensa completo.

"Me gustan los duelos defensivos, me siento muy cómodo en el uno contra uno, y me gusta ser protagonista con el balón y tener la capacidad de filtrar pases y ayudar en la parte ofensiva. Puedo aportar grandes cualidades", ha asegurado.

Cortés participó en el amistoso que los azulgrana disputaron el pasado viernes contra el Birminghan City y ha dicho que se sintió "muy bien" durante el encuentro.

"La verdad que el ritmo lo cogí muy fácil, y aunque no conseguimos llevarnos el partido en los penaltis, fue un buen test para iniciar la temporada", ha resumido.