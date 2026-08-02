Diego Milito, insultado por la hinchada del Racing tras su derrota ante Tigre

"Milito, hijo de puta, la puta que te parió (sic)" y "Andate (vete), Milito" fueron algunos de los insultos y gritos proferidos por los aficionados que acudieron este sábado al estadio Presidente Perón -más conocido como 'Cilindro'- en Avellaneda, en la periferia de Buenos Aires, después de que el equipo de Juan Pablo Vojvoda cayese por 3-1 ante el Tigre en la tercera jornada del torneo doméstico.

La 'Academia' lleva una victoria, un empate y una derrota en los tres encuentros disputados hasta el momento en el torneo argentino del segundo semestre de 2026.

No obstante, después del claro triunfo de Milito en las urnas para ser elegido presidente del club en diciembre de 2024 (un 60 % de apoyo frente al candidato oficialista, Christian Devia), los ánimos en la entidad bonaerense están bastante encendidos tras el mal primer semestre firmado por el conjunto albiceleste y, sobre todo, la destitución del técnico Gustavo Costas en mayo pasado.

El veterano técnico, que llevó al Racing a lograr la Copa Sudamericana (2024) y la Recopa Sudamericana (2025), los primeros títulos internacionales del club desde 1988, fue despedido a finales de mayo tras la eliminación en la fase de grupos de la Sudamericana.

Pese a las protestas de numerosos aficionados y el apoyo mostrado a Costas -quien en los comicios había respaldado la candidatura oficialista-, el pasado 22 de junio Milito presentó a Vojvoda como nuevo entrenador para intentar que el equipo levantase la cabeza tras una mala primera parte del año, que, además de la temprana salida del torneo continental, incluyó una dura derrota ante Rosario Central en cuartos de final del Apertura local.

Milito, de 47 años, ídolo histórico del club y exfutbolista también del Zaragoza español y de los italianos Génova e Inter de Milán -con el que llegó a ganar la Liga de Campeones 2010-, asumió la presidencia a mediados de diciembre de 2024 con un mensaje de unidad para intentar "dar un salto de calidad" en la entidad.

Tras su retirada como futbolista en 2017, fue convocado por el anterior mandatario de Racing, Víctor Blanco, para el rol de secretario técnico, cargo que ejerció hasta 2020, cuando dimitió por desavenencias con la directiva. Durante su gestión, la 'Academia' sumó dos títulos locales.

Además del Torneo Clausura 2026, Racing está inmerso en la Copa Argentina, en la que se enfrentará en octavos de final al Belgrano.