El Levante ficha al joven delantero belga Musuayi hasta 2030

El atacante firma con la entidad valenciana hasta junio de 2030 y se incorporará en los próximos días a la disciplina del conjunto granota para ponerse a las órdenes del técnico Luís Castro.

Musuayi llega al Levante después de completar una destacada temporada con el Club NXT, equipo filial del Club Brujas, en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica. El delantero también destacó en la UEFA Youth League, competición en la que disputó diez encuentros y anotó seis goles.

El futbolista belga, internacional sub 18 y sub 19, inició su formación en las categorías inferiores del KSKL Ternat, AFC Tubize, FCV Dender, KAA Gent, KSC Lokeren y KMSK Deinze, club con el que debutó como profesional en 2024. Ese mismo año fue incorporado por el Club Brujas, donde continuó su progresión en el filial de la entidad.