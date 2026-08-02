El Monterrey de Almeyda vence al Atlas y sube al cuarto lugar del Apertura

En el estadio de su rival, en Guadalajara, los Rayados se impusieron con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores con cuatro tantos.

Monterrey tuvo la posesión de la pelota y fue mejor en la primera mitad, en la que aseguró la victoria con un disparo de derecha de Rossi en el minuto 28, el 0-1.

Atlas perdió al caboverdiano Duk, expulsado en el 71, sin embargo, resistió. En el 95 el argentino Milton Valenzuela cometió una falta en el área, fue expulsado y propició un penalti, cobrado por Ocampos, para el 0-2.

Por actitud antideportiva, Monterrey sufrió en el 90+5 la expulsión de Carlos Salcedo.

Con la victoria, los Rayados llegaron a dos triunfos, una derrota y seis puntos para ascender al cuarto escaño, una unidad debajo del líder Tijuana. Atlas, comandado por el argentino Hernán Crespo, bajó al séptimo escalón, también con seis puntos.

En otro partido, el colombiano Daniel Arcila convirtió un gol para darle al León una victoria por 1-0 sobre el Pachuca.

En el minuto 41, Arcila resolvió un partido trabado en mitad de la cancha, al aparecer por la banda izquierda, burlar a dos defensas y disparar de diestra.

Pachuca luchó, pero en el 62 sufrió la expulsión de Christian Rivera y quedó con todo en contra.

Fue el primer triunfo del León, decimotercero de la clasificación con tres unidades.

Hoy Cruz Azul recibe al Atlante y este domingo, en el cierre de la fecha dos, América enfrentará al Santos Laguna y Toluca al Necaxa.