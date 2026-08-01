Municipales 2026: Patria Querida presenta a sus candidatos y apuesta a alianzas en 43 distritos

El partido Patria Querida (PPQ) concretó este sábado su Asamblea General, un encuentro clave que sirvió para renovar sus cuadros directivos internos, aprobar su memoria financiera y, de forma central, oficializar las candidaturas de sus afiiados de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre de 2026.

La jornada política reunió a las principales figuras del partido, entre ellos su presidente, Stephan Rasmussen; la secretaria general, Christa Rivas; además de históricos referentes como Miguel Carrizosa, Marcelo Duarte y Mario Paz Castaing. También marcaron presencia la diputada nacional Rocío Vallejo y la exministra Soledad Núñez, actual candidata a la intendencia de Asunción por la nucleación opositora.

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Durante el acto de presentación de los candidatos, el titular del partido, Stephan Rasmussen, explicó el despliegue territorial que tendrá Patria Querida en los comicios. Resaltó que la nucleación busca consolidarse como una oposición constructiva a nivel nacional mediante dos vías de participación.

Así se organizará Patria Querida en las elecciones

El partido presentará listas y candidaturas independientes en 49 distritos de la República y participará en alianzas electorales con otros sectores en 43 ciudades. En total, Patria Querida impulsa 11 candidaturas a intendencias y suma 364 candidatos inscritos entre titulares y suplentes para las Juntas Municipales.

Rasmussen puso especial énfasis en la capital del país, donde se logró articular la alianza “Unidos por Asunción”, una coalición integrada por 15 fuerzas políticas diferentes que buscará ganar la intendencia con Soledad Núñez a la cabeza.

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Al momento de su presentación ante la asamblea, la candidata a intendenta capitalina, Soledad Núñez, dirigió un mensaje a los convencionales y a la ciudadanía, y apuntó al deterioro que sufre la principal ciudad del país.

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“Asunción no puede seguir igual. Todos los paraguayos nos merecemos una capital de la cual estemos verdaderamente orgullosos”, exclamó Núñez.

A su turno, la diputada Rocío Vallejo alentó a los candidatos a concejales que inician la campaña electoral. La parlamentaria aprovechó la oportunidad y contó su experiencia desde la Cámara Baja. “Es difícil ser uno de 80, pero igual se pueden lograr cambios importantes si se representa a la ciudadanía con firmeza y con trabajo diario”, remarcó.

Patria Querida muestra sus cuentas claras

Más allá de la efervescencia electoral, la asamblea partidaria cumplió con las exigencias formales de sus estatutos. Los convencionales aprobaron por unanimidad la Memoria Institucional del periodo 2024–2026 y los balances financieros correspondientes a los ejercicios de los años 2024 y 2025.

Los administradores del partido destacaron que la nucleación llega a este proceso electoral con una gestión transparente, ordenada y, fundamentalmente, con saldo positivo y cero deudas al cierre del balance, un logro que calificaron como un reflejo de los valores que buscan llevar a las administraciones municipales de todo el territorio nacional.