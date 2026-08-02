El PSG vende al delantero francés Randal Kolo Muani al Juventus, al que ya lo prestó

En el comunicado en el que anunció esta cesión, el PSG recordó que en su primera etapa con el Juventus, al que llegó entonces en el mercado de invierno, Randal Kolo Muani había jugado 22 partidos, se apuntó diez goles, se convirtió en un jugador clave y contribuyó a que el club se clasificara para la Liga de Campeones.

Tras de esa temporada en Italia, el internacional francés ha estado jugando durante el último año en la Premier League con el Tottenham, con el que ha disputado 41 encuentros con cinco tantos, cuatro de los cuales en la Liga de Campeones, además de cinco pases decisivos en todas las competiciones.

Aunque el PSG no dio ningún detalle sobre las condiciones de su transferencia al Juventus, la prensa francesa afirmó que el equipo de la capital francesa se va a llevar 50 millones de euros en esta operación, prima incluida.

Este domingo estaba prevista la visita médica en Turín, uno de los trámites imprescindibles para la firma con el club italiano, con el que se compromete hasta 2031.

Con el PSG, Randal Kolo Muani jugó 54 partidos, metió 11 goles, además de dar 7 pases decisivos y aumentó su palmarés con tres títulos, la liga francesa, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

El delantero, que nació hace 27 años en la ciudad de Bondy, a las afueras de París y se formó sobre todo en el Nantes, ha vestido la camiseta de la selección francesa en 32 ocasiones desde septiembre de 2022 y ha marcado 9 tantos.

Sin embargo, el seleccionador no contó con él para la última Copa del Mundo y tampoco estaba en los planes de Luis Enrique, el entrenador del PSG.