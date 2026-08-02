Sevilla y Bournemouth negocian el traspaso del campeón olímpico Juanlu al club inglés

La entidad sevillista, además, podrá incrementar sus ingresos si Juanlu cumple con una serie de objetivos colectivos e individuales y conservará la propiedad del veinte por ciento de los derechos del futbolista internacional en divisiones inferiores, campeón olímpico con España en París 2024.

El futbolista sevillano, de 22 años, se encuentra concentrado con el resto del plantel sevillista en Garderen (Países Bajos) a la espera de que sus representantes acuerden los términos del contrato que lo unirá al Bournemouth para las próximas cuatro temporadas e incorporarse a la disciplina de su nuevo equipo.

Juanlu se formó desde niño en la cantera del Sevilla, con cuyo primer equipo debutó fugazmente de la mano de Julen Lopetegui en la campaña 2021-2022, fue cedido al Mirandés en la temporada siguiente y retornó en el verano de 2023 al Sevilla, con el que ha disputado en tres cursos más de un centenar de partidos oficiales en los ha marcado seis goles y ha repartido once asistencias.