Una campaña pobrísima es la que cumple el Atlanta United en la MLS (3 victorias, 3 empates y 12 caídas), ocupando el decimoquinto y último puesto en la Conferencia Este.

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El paraguayo Miguel Ángel Almirón, al minuto 30, adelantó al equipo dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino, en el que fue titular el zaguero Junior Alonso.

GOOOOL de Miguel Almirón 🇵🇾.



¡Qué corrida y qué lucha la del paraguayo!@ATLUTD abre el marcador del partido.



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Tristian Muyamba, al 66, amplió la cuenta para el conjunto rojinegro, que utilizó su vestimenta alternativa y que parecía encaminado al triunfo, pero se dio la reacción del Philadelphia en el Subaru Park de Chester, Pensilvania.

Milan Iloski (73), Neil Pierre (96) y Ezekiel Alladoh (97) firmaron la fantástica remontada del Union.

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Miggy Almirón, de 32 años, lleva nueve anotaciones en 46 partidos en su segundo ciclo en Atlanta, iniciado en enero de 2025 tras desvincularse del Newcastle United inglés, en el que estuvo a partir de enero de 2019.

El mediocampista ofensivo inició su carrera profesional en Cerro Porteño, que en agosto de 2015 lo transfirió al argentino Lanús, que en enero de 2027 lo traspasó al club estadounidense con sede en la capital de Georgia.