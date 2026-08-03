El Celta logra la cesión del paraguayo Hugo Cuenca, del Génova

Cuenca, de 21 años, llegará este lunes a Vigo para someterse al habitual reconocimiento médico y ponerse a las órdenes de Fredi Álvarez, ya que la idea de la dirección deportiva es que tenga ficha con el filial, que por primera vez competirá en Segunda División, para que pueda alternar los dos equipos.

Formado en el CD Capiatá de su país, el centrocampista ofensivo dio el salto a la cantera del AC Milán en el verano de 2020. Tras finalizar su contrato con el equipo rojinegro, en 2026 firmó por el Génova, con el que debutó en la Copa de Italia.

No obstante, la falta de minutos forzó su salida al filial del Burgos en el pasado mercado invernal. En su primera experiencia en el fútbol español, disputó 9 partidos y 539 minutos.