Fútbol Internacional
03 de agosto de 2026 a la - 09:34

Video: Sergio “Chico” Díaz marcó su primer gol con Barcelona SC

Momento exacto en el que Sergio Ismael Díaz remata para convertir su primer gol en Barcerlona de Ecuador.
Momento exacto en el que Sergio Ismael Díaz remata para convertir su primer gol en Barcerlona de Ecuador.

El delantero paraguayo Sergio Díaz (28 años) convirtió su primer gol oficial con la camiseta de Barcelona Sporting Club, al anotar el tanto del empate 1-1 frente a CD Leones del Norte, por la 23ª fecha de la LigaPro Serie A de Ecuador.

Por David Rolón

El conjunto local se había puesto en ventaja a los 22 minutos con un gol de Patricio Madero, cuyo remate se desvió en el defensor Vallecilla antes de ingresar al arco.

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En la segunda etapa, el técnico César Farías apostó por el ingreso del atacante paraguayo, quien respondió con el tanto de la igualdad. A los 78 minutos, Díaz aprovechó un tiro de esquina para empujar el balón al fondo de la red. La acción fue revisada por el VAR, que finalmente convalidó el gol.

Con este empate, Barcelona SC, que también cuenta con Javier Báez de titular, llegó a 35 puntos y se ubica en el quinto lugar de la LigaPro, mientras que Leones del Norte ocupa la séptima posición con 32 unidades.

El exdelantero del Real Madrid Castilla se incorporó al conjunto de Guayaquil como agente libre a mediados de julio de 2026 y ya comenzó a aportar con goles en su nueva etapa en el fútbol ecuatoriano.

Asi fue el gol del Chico Díaz