1-4. Hugo González se gana el puesto en el primer equipo con una exhibición

El equipo de Claudio Giráldez fue muy superior en el primer tiempo, pero se vio sometido por el conjunto italiano, que milita en la Serie A, en la segunda parte hasta la expulsión del francés Laurienté.

Sin Ilaix Moriba, el técnico celeste apostó por Miguel Román y Aleix Febas en el doble pivote. Ambos lideraron a un Celta que disfrutó de la primera ocasión en las botas de Sergio Carreira. Poco después, Aspas celebró su primer gol en la que será la temporada de su despedida tras finalizar una combinación entre Jutglà y Swedberg, sus acompañantes en la línea de ataque ante la ausencia del internacional español Borja Iglesias.

Antes del descanso, el Celta pudo aumentar su ventaja, pero un defensor italiano privó a Swedberg del gol después de una genialidad del capitán celeste.

Pero bajo la dirección del centrocampista Bakola, el Sassuolo empezó a crecer. Una pérdida de Aspas originó el tanto del empate, obra del futbolista francés en el arranque del segundo tiempo. Pinamonte rozó el gol de la remontada poco después.

El Celta sufría, pero la expulsión de Laurienté, por una agresión al central Yoel Lago, le dio vida. Y entre los minutos 83 y 87, el valenciano Hugo González firmó un triplete para ganarse un puesto en el primer equipo celeste -por edad no lo puede alternar con el filial, que milita en LaLiga Hypermotion-.

1 - Sassuolo: Muric; Missori, Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Lipani Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; y Pinamonte. También jugaron: Bakola, Turati, Ciervo, Bowie y Nuamah.

4 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Febas, Carreira; Iago Aspas, Jutglà y Swedberg. También jugaron: Hugo González, Starfelt, Burcio, Antañón, Hugo Álvarez, Álvaro Núñez y Anxo Rodríguez.

Goles: 0-1 Aspas, min.22; 1-1 Bakola, min.57; 1-2 Hugo González, min.83; 1-3 Hugo González, min.85; 1-4 Hugo González, min.87

Árbitro: Ibrahim Rashed (Italiano). Expulsó a Laurienté por parte del Sassuolo.

Incidencias: Encuentro amigable disputado en el Stadio Ricci de Sassuolo (Italia).