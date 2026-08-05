2-1. El Osasuna planta cara al Nápoles, pero encaja su primera derrota del verano

El equipo navarro comenzó bien ante el rival más exigente de la pretemporada, tratando de cuidar el balón y llevar la iniciativa. En el minuto 7 Moi Gómez aprovechó un rechace en la frontal tras un centro de Rubén García, aunque su disparo se marchó desviado. Poco después, Anguissa probó con un lanzamiento raso que salió fuera.

El Napolés empezó a encontrar peligro por el costado derecho navarro, donde Spinazzola se mostró especialmente incisivo. Sus continuas incursiones obligaron a Osasuna a multiplicar las ayudas para contener al italiano.

Precisamente, una aparición de Spinazzola terminó en el 1-0. El lateral puso un centro al segundo palo y Politano, sin oposición, remató a con calidad para adelantar al conjunto italiano, actual subcampeón de la Seria A que hoy no contó con De Bruyne y Lukaku.

El Osasuna pudo reaccionar antes del descanso. Un gran centro de Rubén García encontró a Raúl García, cuyo remate se marchó alto por muy poco, dejando a los rojillos a centímetros del empate.

Iniciado el segundo acto, Lucca ganó la pugna a Herrando, llevándose el balón para finalizar con contundencia ante la meta rojilla. Los de Allegri llevaron la voz cantante con futbolistas de calidad. Disparo alto de Kike Barja tras una acción por la izquierda del capitán.

En el minuto 64 debutó Dubasin con la idea de dar verticalidad de los de Ramis. Cinco después, el colegiado decretó pena máxima. Ante Budimir, especialista desde los 11 metros, puso el 2-1 para ar esperanzas a los suyos.

Después, Osasuna logró hacerse con algo más de posesión. Anai Morales y Echegoyen volvieron a demostrar que Tajonar puede aportar este curso al primer equipo.

Finalmente, Osasuna encajó la primera derrota de la pretemporada después de tres victorias seguidas ante Racing de Santander, Ipswich Town y Norwich City en la última semana de verano antes de cerrar la preparación este sábado en El Sadar frente al Al-Ain.

2- Nápoles: Meret (Milinkovic-Savic, m. 46), Di Lorenzo (Mazzocchi, m. 46), Rrahmani (Obaertin, m. 46), Marianucci (Garofalo, m. 72), Spinazzola (Olivera, m. 46); Anguissa (Barido, m. 72), Lobotka (Prisco, m. 63), Folorunsho (Vergara, m. 46), Politano (Lang, m. 46); Hojlund (Lucca, m. 46), Giovane (Alisson, m. 46).

1 – Osasuna: Aitor Fernández, Arguibide (Santos, m. 75), Catena (Dubasin, m. 65), Herrando (Kepa, m. 75), Abel Bretones; Moncayola (Osambela, m. 65), Iker Muñoz (Boyomo, m. 65), Moi Gómez (Barja, m. 50), Aimar; (Budimir, m. 50) Rubén García (Echegoyen, m. 65) y Raúl (Anai Morales, m. 65).

Goles: Politano, 1-0 (m. 27), Lucca 2-0 (m. 53), Budimir, 2-1 (m. 69).

Árbitro: Ruben Alberto Arenoa, asistido por Vittorio Di Goia y Gianluca Grasso. Amonestó a Ammonito y Anguissa.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Teófilo Patini, Italia, ante 7.220 espectadores.