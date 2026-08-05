Atención Cerro Porteño: Palmeiras juega la Copa de Brasil a una semana...

Atención Cerro Porteño: a una semana del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el Palmeiras de los paraguayos disputa la vuelta de la serie de los 16 mejores de la Copa Brasil 2026. El Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio mide a Fortaleza: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el Castelão de Fortaleza.

Los paulistas golearon 3-0 en el primer duelo con una asistencia de Sosa y gol de Mauricio. Líder en el Brasileirão con 47 puntos, 8 más que el escolta inmediato Flamengo (39, pero con un cotejo pendiente), los dirigidos por Abel Ferreira quieren certificar el pase a la próxima instancia del torneo nacional y continuar firme en la triple competencia.

Los goles de Palmeiras 3-0 Fortaleza

Gustavo Gómez, fuera por una lesión

Sosa y Mauricio están disponibles para el juego de esta noche, mientras que Gómez está descartado por una lesión muscular. Paulinho tampoco formó parte de la delegación por una dolencia similar al capitán. Otra ausencia es Alexander Barboza, quien descanso junto a otros titulares como Marlon Freitas y Andrea Pereira, según informó Globosporte.

La única duda que tiene el entrenador portugués en la formación es José Manuel López (Flaco López) o Ramón Sosa en el ataque. El resto (10 jugadores) está prácticamente definido: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Luiz Benedetti, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio; Allan Andrade Elías y John Arias.