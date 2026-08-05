Desaparecen todas las fotos del Instagram de Vinícius en medio de su proceso de renovación

El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Vinícius, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación con la entidad, bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.

Este miércoles, su perfil de la red social Instagram apareció sin ni una sola publicación, aunque ni el jugador ni su entorno han aclarado si se trata de una eliminación voluntaria o un jaqueo de sus redes sociales.

Sin embargo, su cuenta en 'X' no presenta ningún cambio significativo.