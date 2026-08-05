El héroe de España en la final del Mundial será homenajeado en su pueblo este viernes

El delantero del Barcelona recibirá el homenaje en la localidad valenciana de Foios (este de España) a partir de las 18.00 horas (16.00 GMT) tras concluir sus vacaciones.

Además, el Ayuntamiento de Foios ha iniciado los trámites para conceder a Ferran Torres el título de Hijo Predilecto de la localidad, la máxima distinción honorífica municipal.

Por otro lado, en la Pobla de Vallbona han iniciado el expediente para reconocer al valenciano Alejandro Grimaldo, también campeón del mundo con España, con la Medalla de Oro.

España sumó su segunda estrella -después de la conquistada en Sudáfrica 2010- al imponerse por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio.