El Juventus inflige al Chelsea de Xabi Alonso su segunda derrota seguida

Un magnífico zurdazo desde el borde del área a la escuadra derecha de la meta defendida por el belga Mike Penders a los 68 minutos decantó el encuentro disputado en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

Se estrenó como jugador 'blue' Danny Welbeck, el ucraniano Mykhailo Mudryk jugó con el conjunto londinense desde noviembre de 2024 y tuvieron una buena participación los nuevos fichajes Marco Palestra y Geovany Quenda ante un cuadro juventino que supo defenderse con solidez después de adelantarse y que notó la entrada en la segunda mitad del turco Kenan Yildiz.