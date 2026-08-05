Infantino sale de la reunión en Rabat sin hacer declaraciones

Infantino abandonó la sede de la FIFA en la capital magrebí en un coche si pararse ante la prensa, tras una reunión que se prolongó durante más de siete horas.
Durante la reunión, el presidente de la FIFA habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según el diario británico 'The Times'.
Infantino, bajo mucha presión por su fallida iniciativa de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados, habría tratado de resolver la ofreciendo a los marroquíes la final del Mundial de 2030, que organizan de forma conjunta España, Marruecos y Portugal -además de tres partidos en Sudamérica-.
Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el escenario elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid.
Según "The Times", Infantino está "desesperado" para conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027.
Fuentes próximas al fútbol marroquí apuntaron la posibilidad de que el jueves se retome la reunión en sede de la FIFA en Rabat.