Juan Foyth: "Una cosa es entrenar con el equipo y otra volver a jugar"

"Estoy contento. Fueron seis meses de recuperación. Estoy acostumbrado a lesiones largas. Una cosa es entrenar con el equipo y otra volver a jugar. Mi objetivo era estar un poco antes, jugar algún partido en Como, pero tenía alguna molestia aún en el tobillo. Son menos vacaciones, pero es normal, porque queremos jugar y estar disponibles", señaló.

El defensa del Villarreal, campeón del mundo con Argentina en 2022, cayó lesionado el pasado 25 de enero en el partido ante el Real Madrid de la jornada veintiuno de LaLiga EA Sports (Primera División española), en la que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

"Cuando me pasó, me acuerdo que era todo negatividad y a los 20 minutos ya pensé que tenía que recuperarme. A medida de que me iba recuperando, vi que no era tanto. Sufrí más con la lesión del hombro, con dos operaciones… Obviamente aún tengo cosas que mejorar de trabajo y fuerza, pero son buenas las sensaciones", explicó.

Foyth dispuso de sus primeros minutos a las órdenes de nuevo entrenador del equipo, Íñigo Pérez, y al respecto apuntó que "la idea del nuevo entrenador está clara. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos; lo que ya se veía en el Rayo, un equipo agresivo".

"A nivel personal, intentar ayudar lo máximo posible, no tener lesiones, y estar predispuesto para lo que considere el míster", agregó.

Sobre el encuentro amistoso contra el Levante, al que derrotaron por 1-0 y en el que participó durante el primer tiempo, comentó que el equipo estuvo "bien por momentos", aunque "a veces un poco desorganizados"; no obstante, agregó que fue "difícil por el horario y por el campo" para ambos equipos.

"Nos queda una semana y poco. Vamos a seguir ajustando cositas a lo largo de la temporada. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos", afirmó.

El jugador argentino aseguró que el objetivo para esta próxima temporada es "en LaLiga es hacer algo parecido a lo del año pasado", en referencia al tercer puesto en Liga.

"Lo hicimos bien, sabemos que es difícil estar entre los tres o cuatro primeros, pero ojalá podamos hacer una temporada similar. Lo de 'Champions' nos dolió mucho y sabemos y queremos sumar más puntos para pasar de ronda", indicó al recordar la eliminación del equipo amarillo al término de la fase regular de la Liga de Campeones.