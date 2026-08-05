Kerolin, el fichaje más caro de la historia del Barça: "Espero estar a la altura de esto"

"Estoy muy agradecida por el esfuerzo que ha hecho el Barça por traerme aquí. He tenido una buena temporada en el City y supongo que tiene sentido que hayan hecho este esfuerzo", comentó Kerolin cuando fue preguntada por lo que ha costado su traspaso, 1,5 millones de euros, entre fijos y variables, según diversos medios.

Para la internacional brasileña, jugar en el Barcelona con 26 años es "una oportunidad que se da una vez en la vida" y por eso cuando conoció el interés del equipo catalán por hacerse con sus servicios no se lo pensó dos veces. "Vengo al mejor equipo del mundo", subrayó.

"Estoy muy emocionada por jugar en el club donde jugaron Ronaldinho y Neymar, dos de mis ídolos", declaró Kerolin Nicoli desde la oficina comercial del Spotify Camp Nou, donde fue presentada en sociedad tras firmar su nuevo contrato junto al presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta.

Con su fichaje, el Barça incorpora una futbolista capaz de marcar diferencias en los últimos metros gracias a su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para ver portería.

"Mi fortaleza está en el ataque. Me gusta mirar siempre hacia delante, hacia la portería, y también ayudar a mis compañeras a marcar. Soy una jugadora muy atacante", se definió.

La Copa América, en dos ocasiones (Colombia 2022 y Ecuador 2025) y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 adornan su palmarés como internacional con Brasil. Pero Kerolin quiere ahora ganarlo todo en Europa a nivel de clubes para cumplir su sueño de conquistar algún día el Balón de Oro.

"Viendo al Barça creo que puedo mejorar como jugadora y como persona. Las dos últimas mejores jugadoras del mundo -en referencia a Alexia Putellas y a Aitana Bonmatí- jugaban en el Barça y creo que estar aquí pueda acercame a ese objetivo", reflexionó.

En la capital catalana coincidirá con la delantera azulgrana Vicky López, con la que la temporada 2021-2022 compartió vestuario en el Real Madrid CFF, donde Kerolin reemprendió su carrera tras ser suspendida dos años por dar positivo en un control antidopaje con el Palmeiras.

La brasileña dijo tener muchas ganas de volver a jugar con Vicky, "pero también con Aitana, con Patri (Guijarro) y con Kika (Nazareth)", y espera que entre todas le quiten "un poco la presión" de tener que destacar en su nuevo equipo desde el primer día.

Preguntada por si siente que pasar de la FA Women's Super League inglesa a la Liga F es bajar un escalón, la nueva jugadora del Barça respondió que no ve un cambio de nivel abismal.

"Aquí quizá se valore más la Liga de Campeones, pero conozco la liga española por haber jugado en el Madrid FFC y no creo que sean tan diferentes. Lo que es diferente es el juego del Barça", sentenció.