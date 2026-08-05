Martín Palermo asume como nuevo entrenador de Platense, con la mira en la Libertadores

El 'Calamar' anunció que el exdelantero de 52 años, máximo goleador histórico del Boca Juniors, firmó contrato hasta diciembre de 2028 para comenzar su segundo ciclo al frente del club del norte de la ciudad de Buenos Aires.

En su primer paso por el banquillo de Platense, iniciado en noviembre de 2022, logró ser finalista de la Copa de la Liga argentina de 2023 y completó 46 partidos, con 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

Junto a sus ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes, el 'Titán' dirigió su primera práctica este mismo miércoles de cara al debut el sábado como visitante ante Independiente por la cuarta fecha del Clausura.

Platense está último en el Grupo A de la máxima categoría del fútbol local, apenas suma un punto en tres partidos y la dura derrota por 0-4 ante Talleres de Córdoba del último fin de semana generó incidentes en el estadio cuando los fanáticos se treparon al alambrado perimetral y exigieron más esfuerzo a los jugadores.

El club anunció este martes la salida, "de común acuerdo", del entrenador Walter Zunino, que había asumido en noviembre de 2025 y que, si bien no logró buenos resultados en el Torneo Apertura, consiguió la clasificación a octavos de final de la Libertadores pese a compartir grupo con el brasileño Corinthians -quedó primero-, el colombiano Independiente Santa Fe y el uruguayo Peñarol.

Pese al mal comienzo en el Clausura, el segundo semestre del año está todavía abierto para Platense: el miércoles 12 recibirá en el estadio Ciudad de Vicente López al chileno Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Libertadores y a fines de agosto chocará ante Instituto de Córdoba por los octavos de la Copa Argentina.

Este miércoles, además de anunciar el regreso del entrenador, el club comunicó el fichaje del atacante argentino Gastón Togni, que llega proveniente de Peñarol.

Palermo, por su parte, regresa al 'Calamar' tras haber pasado por el paraguayo Olimpia y el brasileño Fortaleza. Previamente, dirigió a los argentinos Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi, al mexicano Pachuca y a los chilenos Unión Española y Curicó Unido.