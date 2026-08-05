Motagua busca consolidar su liderato en la Copa Centroamericana frente al FAS

Dirigido por el español Javier López, Motagua, actual campeón del fútbol hondureño, llega al compromiso fortalecido tras golear por 5-0 al Verdes, de Belice, resultado que lo dejó en la cima del grupo D, en el que también están emparejados el Cartaginés, de Costa Rica, y el Municipal, de Guatemala.

El club hondureño disputa su cuarta participación consecutiva en la Copa Centroamericana después de clasificarse como el equipo con mayor puntuación en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de Honduras.

Las 'Águilas' del Motagua intentarán superar por primera vez los cuartos de final, ronda en la que quedaron eliminadas en cada una de sus tres participaciones anteriores.

El FAS, que no tuvo actividad en la primera jornada de la Copa Centroamericana, afrontará su debut frente a un rival de amplio recorrido en el torneo y líder entre los clubes de su país en participaciones, con 24 partidos disputados, nueve victorias, ocho empates, siete derrotas y 36 goles anotados.

Los 'Tigres', bajo la dirección técnica del mexicano Adrián Sánchez, juegan el partido con la necesidad de sumar los primeros puntos de su historia en la Copa Centroamericana, después de haber sido eliminado en la fase de grupos de la edición inaugural de 2023 y perder sus cuatro encuentros disputados en el torneo.

Motagua: Luis Ortiz; Clever Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez; Óscar Discua, Alejandro Reyes, Denis Meléndez, Rodrigo de Olivera, Jorge Serrano y Jesús Batiz.

FAS: Kevin Carabantes; José Guevara, Roberto Domínguez, Edson Meléndez, Bryan Tamacas, Jonathan Nolasco, Rodrigo Rivera, Jairo Henríquez, Dustin Corea, Kevin Reyes y Emiliano Villar.

Estadio: José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 20.00 local (02.00 GMT del viernes).