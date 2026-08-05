Primer ministro de Canadá retira su confianza a Infantino

“Sin duda, ya no tengo confianza en el señor Infantino a partir de este momento, dado lo que ha sucedido” , declaró Mark Carney a periodistas al ser consultado sobre el polémico plan, ya retirado, del presidente de la FIFA para abrir el Mundial y otras competiciones de la organización a la inversión privada.

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Gianni Infantino ha estado sometido a una presión cada vez mayor, incluso dentro de la propia FIFA, por su manejo de la propuesta, y los llamados a su renuncia aumentaron desde que abandonó el proyecto el sábado pasado.

Carney señaló que el supuesto hecho de que Infantino no haya consultado el plan con el equipo directivo de la FIFA “debería ser fatal” para su mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial.

“Así no se dirige ningún negocio, ni siquiera uno pequeño, y mucho menos algo que implica una responsabilidad global como el fútbol”, declaró Carney a los periodistas en Toronto.

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Infantino mantuvo este miércoles conversaciones de emergencia con directivos de la FIFA en Marruecos, país que será una de las sedes del Mundial 2030, con el objetivo de contener la crisis.

El presidente de la FIFA había estado disfrutando del impulso generado por un Mundial 2026 muy exitoso, el más grande de la historia, con 48 selecciones y organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos.

Pero su gestión enfrenta ahora una amenaza sin precedentes, en medio de una ola de indignación global por el plan descartado, que contemplaba la creación de una nueva filial comercial, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar eventos como la Copa del Mundo.