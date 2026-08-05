Riestra confirma el interés del Real Sporting de Gijón en el fichaje de Álex Forés

El directivo mexicano realizó estas declaraciones durante la tradicional visita del club a Covadonga para realizar la ofrenda a la Santina en el inicio de cada pretemporada, expedición que lideró en su primer verano al frente de la presidencia ejecutiva del club asturiano.

Riestra explicó que el interés por Forés viene de tiempo atrás, después de que el pasado diciembre existiera "un acercamiento" para su fichaje que finalmente no fructificó, si bien en esta ocasión el presidente ejecutivo señaló que faltan "detalles" y "el convencimiento de todas las partes" para cerrarlo.

El directivo hizo una valoración positiva del mercado estival, con el que se mostró "ilusionado", y trasladó su intención de cerrar cuanto antes los últimos fichajes pendientes para "centrar todo el foco en la competición".

Riestra también se refirió a la situación de Andrés Cuenca, cedido la pasada temporada en el Sporting, al mostrarse confiado en que el central pueda incorporarse ahora procedente del Como italiano, aunque avisó de que el club se ha marcado "un plazo determinado" para resolver su continuidad y "explorar alguna de las alternativas valoradas" en caso de que no se materialice.

Para cerrar las cuestiones del mercado, el presidente ejecutivo apuntó a una resolución inminente de la salida del francés Yann Kembo, con "un par de equipos" interesados en el defensa central, con el objetivo de que el jugador quede resuelto antes del inicio del campeonato.

Por último, Riestra remarcó que el objetivo del ascenso "hay que trabajarlo", ya que "pedirlo es muy fácil" pero requiere "la voluntad" de perseguirlo, y puso en valor el liderato de Sporting y Oviedo en número de abonados en la categoría como reflejo del "compromiso de la afición" en toda la región, al tiempo que expresó su deseo de que ambos clubes puedan "estar lo antes posible en Primera" para disfrutar de un derbi asturiano en la máxima categoría.

La visita a Covadonga se produjo tras un nuevo entrenamiento de la plantilla rojiblanca en Mareo, que este miércoles volverá a ejercitarse en un día con doble sesión programada.

El cuerpo técnico que encabeza el argentino Nicolás Larcamón continúa pendiente de recuperar a Jorge Sáenz y al uruguayo Andrés Ferrari, que ya entrenan parcialmente con el grupo, y a Pablo Vázquez, con molestias tras el amistoso del pasado sábado frente a la Gimnástica de Torrelavega.