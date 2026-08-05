Zola será coordinador de los proyectos de actividades juveniles de la selección italiana

El actual vicepresidente adjunto de la Lega Pro (la Serie C italiana) trabajará junto al coordinador técnico Maurizio Viscidi y es la tercera figura que anunció el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, para dar un cambio de paso a la "'Azzurra" y completar la estructura federal que supervisa la gestión y el desarrollo de todos los equipos nacionales italianos.

Zola es el artífice de la "reforma" que lleva su nombre, una plataforma programática que ha fomentado la contratación de jóvenes futbolistas en la Serie C.

Con 35 partidos internacionales y 10 goles como jugador de Italia volverá a vestir así a la selección, destacó la Federación.

"Su carisma, su preparación y su compromiso con los jóvenes, demostrados durante estos años en la Lega Pro, representan la mejor base para construir nuestro futuro", declaró Malagò, que agradeció que el exfutbolista aceptara "el cargo con entusiasmo, buena voluntad y responsabilidad".

"Con Ranieri (el nuevo director técnico), Mancini (el nuevo seleccionador) y Zola, queremos construir una nueva visión para el fútbol italiano", aseveró.

Por su parte, Zola declaró que se pone "al servicio del movimiento Azzurri con satisfacción, entusiasmo y sentido del deber, centrado sobre todo en el desarrollo y crecimiento de nuevos talentos italianos".