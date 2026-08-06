1-1. El Deportivo sigue invicto gracias a un gol de Nsongo Bil en el 89 ante la Fiorentina

La primera ocasión del encuentro fue para el Dépor. Llegó en el minuto 8 con un cabezazo del neerlandés Zakaria Eddahchouri, más rápido que su marca tras un saque de esquina ejecutado por Luismi Cruz.

El mal estado del césped provocó que el partido tuviese poco ritmo. La Fiore -en la que jugará cedido esta temporada el argentino del Real Madrid Franco Mastantuono- dominaba a un Dépor incapaz de generar peligro. El lateral español Víctor Valpeñas, con un tiro cruzado, y el islandés Gudmunsson, con un remate de cabeza, amenazaron a Álvaro Ferllo, al que superó apenas unos minutos después - en el 17- Cher Ndour tras finalizar una acción de estrategia del equipo ‘viola’.

Sobrepasada la media hora de juego, la Fiorentina rozó el segundo gol en una acción que inició Valdepeñas y que acabó con un mal remate del internacional italiano Moise Kean, una pesadilla para la defensa blanquiazul.

El partido se detuvo durante unos seis minutos por falta de luz. Pero eso no impidió que continuase el dominio italiano. En la recta final del primer tiempo, el conjunto dirigido por Fabio Grosso sacó a relucir la debilidad deportivista en las acciones a balón parado con un cabezazo de Kean, un remate de Ranieri tras un córner y otro de Dragusin después de una mala salida de Ferllo.

El partido se igualó más en el segundo tiempo. El Dépor buscó hacer daño por la banda izquierda con las internadas de Giacomo Quagliata, pero sin demasiado éxito. La Fiore también había bajado su ritmo. Pero un libre indirecto dentro del área italiana, después de una cesión señalada por el colegiado, la explotó Nsongo Bil para firmar las tablas en el minuto 89 y mantener a su equipo invicto antes de cerrar su gira italiana contra el Genova.

1; Fiorentina: David de Gea; João Mario, Radu Dragusin, Víctor Valdepeñas, Luca Ranieri; Marco Brescianini, Arthur Atta, Gudmunsson; Nicolò Fagioli, Cher Ndour y Moise Kean. También jugaron: Christensen, Vieri, Mandragora.

1; RC Deportivo: Álvaro Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Noé Carrillo, Riki Rodríguez, Teun Gijselhart, Luismi Cruz; Pierre-Emerick Aubameyang y Zakaria Eddahchouri. También jugaron: Diego Villares, Kevin Sánchez, Arnau, Quique Teijo, Dani Barcia, Amatucci, Nsongo Bil, Xabi Campos, Mario Soriano y Guerrero.

Goles: 1-0 Cher Ndour, min.17; 1-1 Nsongo Bil, min.89

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Stadio Curva Fiesole de la ciudad deportiva de la Fiorentina.