Plantean medida cautelar contra el “yankiguayo” por intentar contactar a ayoreos aislados

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) intervino ante la denuncia del Pueblo Ayoreo Totobiegosode contra el influencer estadounidense Nathan Seastrand, quien se da a conocer como el “yankiguayo” y que, según afirma en sus redes sociales, pretende hacer contacto con indígenas de esta comunidad, que viven en aislamiento voluntario.

El asunto explotó el fin de semana, con la denuncia del biólogo y youtuber lituano Romualdas Šapoka, más conocido como “Don Šapoka”. Este dedicó un vídeo de más de una hora al tema. Según su relato, Seastrand lo contactó para filmar un documental que ya tenía un acuerdo con Netflix, para realizar un material audiovisual con los ayoreos no contactados.

“Él compraba el permiso con los caciques para caminar por las reservas. En una segunda visita, logramos emborrachar a algunos miembros de la comunidad para lograr estos permisos”, apuntó el influencer europeo en el vídeo colgado a su cuenta de Youtube. Agregó que supuestamente, Seastrand utilizaría a los indígenas para “hacerse rico y famoso”.

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Pero las denuncias contra el “yankiguayo” se vienen realizando desde hace dos años, según afirmó Tagüide Picanerai, abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. “En el 2024 le escribí vía Whatsapp porque usaba imágenes no autorizadas por la comunidad, fotos de parientes que ya fallecieron y él usaba como si nada”, afirmó.

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Violación de protocolos: El Indi confirma que Seastrand no tiene permisos

El Indi tomó intervención ante las denuncias de los ayoreos sobre Nathan Seastrand y su intento de acceder al grupo silvícola en aislamiento voluntario. Este miércoles, el mismo presidente de la institución, Hugo Samaniego, se reunió con Tagüide Picanerai y abogados de la dirección jurídica de la entidad estatal.

Juan Mallada, uno de los abogados del Indi, explicó que el decreto presidencial 1039/18 establece un protocolo de consulta previa para las personas interesadas en tener algún proyecto con una comunidad indígena. “El ciudadano (por Seastrand) nunca solicitó eso a la institución”, aseguró.

Picanerai agregó que se saltó todos los protocolos. Además, no se cumplió con el Protocolo de Actuación, Prevención y Contingencia (PNCAT), que establece medidas para proteger los derechos territoriales, ambientales y culturales del pueblo Ayoreo Totobiegosode en aislamiento voluntario y contacto inicial, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

Pese a esta situación, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a cargo de la ministra Adriana Ortiz Semidei, habría aprobado un proyecto de documental con recursos públicos para el “yankiguayo” en el 2024. El material tendría como nombre “Los últimos ayoreos”, justamente trataría sobre la vida de los indígenas en aislamiento voluntario.

Medida cautelar de urgencia: Buscan prohibir el ingreso del “yankiguayo” al Chaco

Esta mañana, una comitiva del Indi partió desde Asunción con rumbo al Chaco paraguayo, para reunirse con las comunidades de ayoreos y buscar tomar una medida en conjunto.

“La idea es presentar una medida cautelar de urgencia, para que no se acerque más (el yankiguayo) a las comunidades, sacar todas las imágenes no autorizadas”, explicó Picanerai.

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Según el abogado del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, Seastrand habría incluso colocado cámaras trampa en ciertas zonas, como para poder captar imágenes de las comunidades en aislamiento.