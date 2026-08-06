Allanan vivienda en San Lorenzo por caso de vaciamiento de cuenta de diputada

Agentes del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional realizaron este jueves un allanamiento de inmueble en San Lorenzo, en el marco de la investigación por el vaciamiento de cuenta denunciado por la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, oficial Guido Roa, explicó que el inmueble intervenido corresponde a un inquilinato perteneciente a un presunto miembro del esquema de phishing investigado.

Según detalló, los investigadores llegaron hasta el lugar mediante el análisis de las evidencias obtenidas tras la detención del primer implicado en la causa, un ciudadano venezolano.

El objetivo del procedimiento no fue encontrado en el sitio allanado, pero los agentes lograron incautar elementos considerados importantes para el desarrollo de la investigación.

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Incautan dispositivos, documentos y otras evidencias

Entre las evidencias incautadas durante el operativo se encuentran un router, dos pendrives, dos tarjetas SIM, diecinueve contratos privados, cuatro carpetas con documentos, un talonario de facturas y un cuaderno con anotaciones relacionadas con entidades bancarias.

Además, los intervinientes incautaron una bolsa con facturas varias, un automóvil y una motocicleta, elementos que serán analizados dentro de la causa.

Investigación apunta a una página falsa del banco

El jefe de Operaciones del Departamento de Cibercrimen señaló que la investigación preliminar apunta a que el esquema criminal operaba mediante una página web que simulaba ser el home banking de Itaú.

A través de este mecanismo, las víctimas ingresaban sus datos reales en el sitio falso, información que posteriormente era utilizada por los delincuentes para acceder a la plataforma oficial de la entidad bancaria.

Con estos accesos, los presuntos responsables habrían realizado vaciamientos de cuentas y gestionado préstamos que luego eran transferidos a cuentas vinculadas a otros integrantes del esquema.

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Guido Roa indicó que no se descartan nuevas diligencias dentro de la investigación, con el objetivo de identificar a todos los involucrados en el caso de estafa mediante sistemas informáticos.