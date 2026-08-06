2-0. El Fire castiga la falta de pegada del Necaxa

En el SeatGeek Stadium de Bridgeview, a unos 15 kilómetros de Chicago, a Necaxa no le faltaron ganas de empujar, pero sí contundencia a la hora de definir.

Miguel Rodríguez tuvo dos buenas oportunidades al comienzo del partido, pero se topó con la gran noche del meta Chris Brady, y el Fire castigó esos errores.

En el 31, Jonathan Dean encontró un hueco para que su disparo de zurda acabara al fondo de las mallas y diera a su equipo una inesperada ventaja.

Hasta la madera impidió a Necaxa igualar el encuentro. Fue el argentino Lorenzo Faravelli en sacudirla al comienzo de la reanudación, cuando el club mexicano había vuelto a empujar con fuerza.

El Fire dispuso de espacios al contragolpe y, en el 70, logró el 2-0 de la mano del lateral izquierdo Andrew Gutman. Su diana fue un golpe psicológico para el Necaxa, que no pudo reaccionar.

Lewandowski fue sustituido en el minuto 64 por el finlandés Robin Lod, después de la gran noche vivida el pasado sábado en el Soldier Field, cuando anotó un doblete decisivo para ganar 2-1 al Charlotte.

El polaco, exjugador del Barcelona y nacido en 1988, se había estrenado por todo lo alto ante su público, después de no ver puerta en sus primeros dos encuentros disputados con la camiseta del Fire.

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. En el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", aseguraba Lewandowski en la rueda de prensa posterior al 2-1 endosado al Charlotte en el Soldier Field.

Su equipo, incluso sin sus goles, pudo solventar el duelo con Necaxa y arrancó con buen pie un torneo en el que jugará a continuación con Santos Laguna y Cruz Azul.

Necaxa se medirá con Philadelphia Union y New York City.